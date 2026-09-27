Fagioli questa volta parte per la Turchia con la Nazionale. Niente da fare invece per un altro giovane viola...

Per la Nazionale è tempo di prepararsi a partire per la Turchia, dove domani sera gli azzurri affronteranno la squadra di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League.

Koaudio out

Anche questa volta, sono tanti i calciatori lasciti a Coverciano da Roberto Mancini, che ha affidato loro un programma personalizzato. Non sono infatti rientrati nella convocazione Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Eddy Kouadio, Maldini, Gianluca Mancini, Pessina, Ricci e Alì Zoma.

Fagioli ce la fa

Niente da fare quindi per Eddy Kouadio, mentre Nicolò Fagioli partirà regolarmente per Bursa: ciò lascia pensare alla possibile presenza del centrocampista della Fiorentina in campo lunedì sera, dopo l'esclusione (coi risultati che tutti abbiamo visto…) contro il Belgio.