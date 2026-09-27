Troppo caldo al Viola Park? Si valutano altri scenari per il ritiro estivo. Tra i Paesi sondati dalla Fiorentina...
Cambiamenti in vista anche nella sede del ritiro estivo in casa Fiorentina, scrive quest'oggi Repubblica. La Fiorentina starebbe infatti valutando di spostare all’estero la prima parte del ritiro estivo dalla prossima stagione, lasciando il Viola Park durante le settimane più calde.
Si valutano Austria e Inghilterra
Dopo due stagioni tribolate, la società, starebbe valutando strutture moderne in Austria o in Inghilterra, dotati degli stessi comfort di Bagno a Ripoli ma in un clima più fresco rispetto ai 40 gradi fiorentini di luglio.
Il mini ritiro di Vanoli
Intanto Paolo Vanoli ha trasformato la sosta in un mini ritiro al Viola Park: imposti doppie sedute, test fisici, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnico-tattiche per intervenire sulla preparazione della squadra dopo il lavoro svolto con Grosso.