La partita di addio di Messi danneggia la Fiorentina: Mastantuono tornerebbe soltanto 48 ore prima di Genova

Un ultimo ballo emozionante, fatto di passi sinceri e di lacrime autentiche, può essere anche accompagnato da polemiche e fibrillazioni: in Argentina immaginano Leo Messi nella sua partita di addio al centro del campo con gli occhi lucidi, in Italia invece lo vedono come un fastidio evitabile, scrive il Corriere dello Sport

Masta, abbiamo un problema

Il caso riguarda appunto i calciatori impegnati nella partita, tra cui anche Mastantuono della Fiorentina. Il fantasista della Viola vivrà una condizione decisamente estrema: la Fiorentina, infatti, giocherà di sabato, alle 15 a Genova; Mastantuono farebbe in tempo a scendere dall’aereo il giovedì, svolgere forse la rifinitura del venerdì e poi partire la sera stessa per la Liguria. Un danno non da poco per Vanoli.

Se Sparta piange…

Non va meglio agli altri: i romanisti Dybala e Molina, pur non convocati dall'albiceleste, hanno espresso il desiderio di esserci per l'amicizia fraterna con Messi, ma la Roma è intenzionata a dire “no” su impulso di Gasperini. Coinvolti anche i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro, Nico Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, Lautaro dell’Inter, loro sì convocati da Scaloni.