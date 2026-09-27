Gonçalves: "Ho detto sì a Paratici in un secondo. Grandi aspettative su di me? Fa piacere, ma..."

Pedro Gonçalves ha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Nazione, pubblicata nell'edizione odierna del giornale: tra i temi toccati dal portoghese, anche le motivazioni dietro la sua scelta di approdare alla Fiorentina.

"No all'Arabia"

Queste le sue parole: "Ero pronto a lasciare il Portogallo, ma volevo continuare a giocare in Europa, come in Inghilterra, Spagna o Italia. L’Arabia? Qualcosa c’era, ma non m’interessava, volevo rimanere nel calcio che conta ed in tal senso la Fiorentina è stata una scelta perfetta".

Sulla trattativa

"La trattativa? Quando mi hanno informato della Fiorentina, ho detto sì in un istante. Il primo contatto è stato tra il mio procuratore ed il direttore Paratici: ci ho messo un secondo ad accettare".

"Sulle aspettative dietro al mio acquisto…"

Spazio poi ad un'ulteriore pensiero sul suo acquisto: "Io l'acquisto migliore assieme a Mastantuono? Mi fa piacere, ma è un qualcosa a cui non penso: vivo in serenità perché mi piace prendere il bello del mio lavoro, senza farlo diventare fonte di stress".