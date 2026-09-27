Atta: "Ho scelto la Fiorentina perché è una grande squadra: per convincermi Paratici..."

Arthur Atta ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere Fiorentino, pubblicata nell'edizione odierna del giornale: tra i temi toccati dal centrocampista della Fiorentina, anche il suo arrivo a Firenze e le motivazioni dietro questa scelta.

“La Fiorentina una scelta ben ponderata”

Queste le sue parole: "La notte in cui ho saputo che sarei andato alla Fiorentina ho dormito benissimo: sapevo già cosa sarebbe successo e dove avrei giocato. Quando andai all’Udinese facemmo tutto di fretta nell’ultimo giorno di mercato, mentre questa volta ho avuto tutto il tempo di pensare. A convincermi è stato il progetto di cui mi ha parlato Paratici: qui c’è tanta voglia di crescere e una squadra forte, proprio le cose che cercavo io".

“Ho scelto una grande squadra”

Spazio anche ad altre riflessioni sulla sua scelta: "Perché Firenze? Perché la Fiorentina per me è una grande squadra. È un club storico, ha voglia di tornare in alto e ha tutto per farlo. Qua c’è un bel progetto che guarda oltre questa stagione, ed io voglio farne parte".

Su Firenze

Infine Atta si concentra sulla città e sulla piazza: “Ho preso casa adesso, ma siamo sempre al Viola Park: prometto però di ritagliarmi il tempo per godermi il centro. Il tifo viola è bellissimo, il Franchi spinge tanto e questo mi gasa. Certo, abbiamo sentito anche i fischi, ma ce l’eravamo ampiamente meritati”.