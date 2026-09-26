Il nuovo acquisto su cui la Fiorentina potrà contare dopo la sosta: un'arma in più a disposizione di Vanoli

È tempo di sosta nazionali anche per la Fiorentina, coi viola che scenderanno nuovamente in campo soltanto sabato 10 ottobre per il match contro il Genoa. Ma la sosta è anche l'occasione per chi è arrivato indietro di condizione di "rimettersi in pari" rispetto ai compagni.

Gonçalves di rincorsa

Il riferimento principale va senza dubbio a Pedro Gonçalves, fin qua in secondo piano nelle rotazioni di Paolo Vanoli: il portoghese, complice l'arrivo nell'ultimo giorno di di calciomercato e un'estate vissuta allo Sporting da "destinato alla cessione", è infatti arrivato a Firenze un po' fuori condizione, come testimoniato dal minutaggio fin qui concessigli.

Obiettivo titolarità

Gonçalves sta infatti sfruttando questi giorni per rimettersi in forma, con l'obiettivo di una maglia da titolare contro il Genoa: di fatto un nuovo acquisto per la Fiorentina, con il portoghese che negli scampoli contro Venezia e Pisa ha già mostrato tutte le sue qualità (da rivedere invece l'ingresso col Napoli, soprattutto nella scelta finale).

Esterno o centrocampo?

Sarà da capire anche il ruolo che l'ex Sporting andrà a ricoprire nello scacchiere viola, se come esterno o come centrocampista tra le linee, che sia Vanoli che lo stesso portoghese ritengono la migliore collocazione in campo per un giocatore che, con la sua classe, sarà di fatto un uomo in più dopo questa sosta