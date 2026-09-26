Santoni: "Tra Grosso e la squadra non si era instaurato alcun rapporto. Ecco perchè Vanoli è riuscito a ripartire a mille"

Quest'oggi il giornalista Andrea Santoni, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sull'inizio di stagione della Fiorentina.

“Ormai da tanto tempo, e mi riferisco sia alla Nazionale Italiana che alla Fiorentina, il discorso calciatori andrebbe un pochino approfondito. Prima di andare a trovare una responsabilità nei calciatori, ci sono tantissimi passaggi di responsabilità prima: gli allenatori, poi la società, poi i dirigenti fino al direttore sportivo, qualcuno addirittura arriva a prendersela con i preparatori e i medici. Prima di dare la colpa a chi va in campo si trova sempre il modo di fare un rosario lunghissimo”.

“Conosco Grosso e so che resta un tecnico molto rispettato”

Ha anche aggiunto: “Credo che quello che è successo quest'anno alla Fiorentina credo sia chiaro ed evidente. Al di la del rapporto personale che nutro per Grosso ormai da tanto tempo, so perfettamente quale considerazione possieda nel mondo del calcio e posso dire sicuramente che quello che abbiamo visto a Firenze non è il tecnico che tutti nell’ambiente considerano. A partire dallo stesso Paratici che ha scelto di portarlo qui”.

“Non si era creato rapportata l'allenatore e la squadra”

Ha poi approfondito il discorso legato a Grosso: “Quello che è successo è evidente: non si è creato alcun rapporto tra allenatore e squadra. Se l’allenatore arriva a dire che questa squadra è inallabile, anche se non l’abbiamo sentito dire direttamente da lui, vuol dire che c’era un momento di totale distanza tra allenatore e gruppo squadra. Anche perche non esisterebbe che in due giorni dall’arrivo di Vanoli riesca a proporci una squadra totalmente diversa, soprattutto dal punto di vista mentale. Anche se contro un Venezia in crisi siamo riusciti a ribaltare l’iniziare svantaggio, e visto quanto visto in precedenza non era certo scontato”.

“Nonostante gli ultimi risultati occorre restare coi piedi per terra”

Ha voluto pero mettere tutti in guarda: “Nonostante la buona partenza di Vanoli adesso bisogna vedere cosa si combina. Voglio ricordare che si è vinto contro il Venezia ultimo in classifica, anche se è stata una vittoria fondamentale per scacciare la crisi, poi abbiamo eliminato il Pisa, squadra di Serie B, dalla Coppa Italia e poi pareggiato con un Napoli che era falcidiato dagli infortuni”.