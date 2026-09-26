Nicoletti: "Ci sono alcune somiglianze tra quello che sta vivendo la Nazionale Italiana e quello che era la Fiorentina fino a poche settimane fa"

Quest’oggi l’intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di parlare del momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Ci sono rtante similitudini che accostano il triste percorso della Nazionale Italiana con quello che è un po' stato quello della Fiorentina fino a poche settimane fa. Vorrei ricordarvi le cose che aveva detto al suo arrivo Paratici, cose che per certi versi mi hanno fatto anche paura: questo perchè disse cose sacrosante per il mondo del calcio. Ha ripetuto, piu o meno, concetti che io ormai racconto ovunque da 4/5 anni a questa parte. E sappiamo benissimo che quello che avviene in campo è il riflesso di quello che succede fuori”.

“La vittoria dell'Europeo di Mancini è paragonabile alle tre finali perse della Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Mi sembra che ormai i problemi della Nazionale siano diventati cronici: voglio ricordare che non partecipiamo ad un mondiale dal 2014. Abbiamo vinto un Europeo come lo abbiamo vinto, anche se chi vince ha sempre i propri meriti, che come exploit può essere paragonato alle tre finali perse della Fiorentina di Italiano. Per questo parlo di parallelismo tra le due situazioni”.

“Ecco cosa dovremmo fare per risollevare il calcio italiano”

Ha provato anche a dare una soluzione: “Di conseguenza se non si riparte mettendo a sedere ad un tavolo tutti i presidenti di Serie A, tutti quelli di Serie B e anche quelli della Serie C: si fanno emergere i limiti strutturali proponendo una riforma non che faccia comodo a qualcuno ma che aiuti il nostro movimento ad uscire da questa crisi profonda. Serve un accordo che punti a diminuire il numero delle squadre nei campionato, oltre che un accordo che obblighi ogni club a schierare un numero fisso di italiani in campo. Gia queste poche mosse potrebbero bastare per cambiare il trend, ma ormai stiamo facendo gli stessi discorsi ormai da anni ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti".