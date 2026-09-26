Dopo la Fiorentina anche l'Empoli dice addio al proprio allenatore: Pagliuca, a differenza di Grosso, si dimette

Se in casa Fiorentina le scelte sull’allenatore sono cambiate dopo appena tre partite, con Fabio Grosso che ha lasciato la guida della squadra a Paolo Vanoli, c’è un club toscano che in questo senso non se la sta passando meglio. Quanto successo nelle ultime ore in casa Empoli testimonia i disequilibri degli ultimi mesi in casa azzurra: le vicissitudini delle ultime ore stanno mettendo in grossa difficoltà il presidente Fabrizio Corsi.

Scossone in casa Empoli: Pagliuca rassegna le dimissioni

Come riportato da GianlucadiMarzio.com questa mattina Guido Pagliuca, tecnico dell’Empoli, ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando la guida tecnica del club toscano dopo appena cinque giornate del campionato di Serie B 2026/2027. La decisione arriva dopo appena cinque giornate di camipionato, con gli azzurri fermi a quota 6 punti e reduci da un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti. Il bilancio non si è limitato al campionato.

Nuovo allenatore: il compito di Corsi non è assolutamente semplice

A pesare sulla posizione di Pagliuca c’è anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata già al turno preliminare nel derby contro il Pisa e alcuni screzi con la dirigenza. L’Empoli aveva chiuso i tempi regolamentari sull’1-1, prima di arrendersi ai calci di rigore. Adesso la società dovrà ora individuare rapidamente il nuovo tecnico, in vista del rientro fissato per il 10 Ottobre al Castellani contro il Palermo, sfruttando la sosta per lavorare alla scelta. Tra i nomi valutati c’è anche Matteo Andreoletti, già accostato alla panchina azzurra durante l’estate.