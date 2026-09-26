Calamai: "Romano ha talento ma non è pronto. Non si capisce perché Mancini non abbia provato Fagioli, brillante alla Fiorentina"

Perentorio l'editoriale di Luca Calamai su Tmw, con la condanna della prima prova del Mancini bis e l'esigenza di ritrovare a centrocampo un protagonista come Fagioli:

"Subito una figuraccia per il nuovo-vecchio cittì Mancini. La sua prima Italia affonda all’Olimpico contro un talentuoso Belgio. La Nations League inizia in salita per gli azzurri. Non ho condiviso la scelta del presidente Malagò di richiamare un allenatore che aveva voltato le spalle alla Nazionale consegnandosi ai soldi degli sceicchi. Speravo però che Mancini fosse quantomeno in grado di proporre una squadra con idee e qualità. In questa prima sfida non si è visto niente di nuovo.

Perché non Fagioli?

Niente di incoraggiante. Se si esclude la parte iniziale del secondo tempo l’Italia è stata in continuo affanno contro le Furie Rosse. Romano ha talento ma non è ancora pronto per fare il regista della Nazionale. Non si capisce perché Mancini non abbia provato nel suo ruolo Fagioli che lo sta interpretando in maniera brillante nella Fiorentina".