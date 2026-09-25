Fagioli in tribuna, Kean in campo... per stabilire un record storico della Nazionale italiana

Questa sera l'Italia esordierà in Nations League contro il Belgio. Una prima uscita, quella del Mancini bis, che non coinvolgerà Nicolò Fagioli, dal momento che il centrocampista della Fiorentina non è stato convocato per la gara.

A un passo dal record

Chi ne farà parte invece sarà Moise Kean: l'ex attaccante viola, ora al Como, dovrebbe partire titolare contro il Belgio. Per lui si prospetta peraltro un'occasione importante: dovesse andare a segno, infatti, diventerebbe il primo calciatore italiano capace di andare a segno per sette partite consecutive.

Come i più grandi

Kean ha già eguagliato campioni del calibro di Bettega, Riva e Baloncieri, tutti capaci in passato di andare a segno per sei partite consecutive. Dovesse segnare stasera, dunque, l'ex Fiorentina primeggerebbe in questa particolare classifica, entrando in un certo senso nella storia della Nazionale azzurra.