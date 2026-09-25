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I convocati di Mancini per Italia-Belgio: ecco la scelta su Fagioli e su gli altri ex Fiorentina

Redazione /
Nicolò Fagioli
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Da poco rese note le convocazioni di Roberto Mancini per il suo ritorno sulla pancina della Nazionale questa sera in Italia-Belgio, sfida valevole per la Nations League. 

Due viola assenti

Non ci sarà Nicolò Fagioli, che è stato escluso dai convocati e seguirà la partita dalla tribuna. Non convocato nemmeno l'altro giocatore di proprietà viola convocato: Eddy Kouadio

Gli altri

Insieme a loro saranno out: Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Ruggeri, Ricci, Inacio, Vergara e Sebastiano Esposito. Presenti tra i convocati gli ex Fiorentina Kayode, Mandragora e Kean. 

 

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