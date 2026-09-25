Mancini disegna il centrocampo azzurro per il Belgio... Senza Fagioli, che potrebbe finire in tribuna

Sono 34 i giocatori convocati da Roberto Mancini per i 4 impegni della Nazionale italiana in Nations League. Stasera il primo impegno contro il Belgio.

Le idee di Mancini

Ci sarà spazio per tutti, viste le tante partite e il periodo della stagione, con il CT che ha già le idee chiare sulla formazione da schierare questa sera. Mancini va verso il 4-3-3, con a centrocampo il trio Barella, Tonali e Romano pronti a prendere il comando del gioco azzurro.

Fagioli?

Come riporta il Corriere dello Sport, c'è un'altra probabilità che Nicolò Fagioli, unico giocatore della Fiorentina chiamato in azzurro, rimanga escluso dai convocati per la partita finendo in tribuna. La sua chance potrebbe arrivare in altri match.