Chi, per primo, ha voluto la permanenza di De Gea alla Fiorentina: il retroscena estivo

La Nazione svela un retroscena sulla permanenza di David De Gea alla Fiorentina. Quest'estate, infatti, la società viola ha fatto varie riflessioni sul suo portiere e capitano, legato da un contratto molto oneroso fino al 2028.

Il retroscena

Su di lui e sulla sua permanenza fiorentina, però, una parola importante ce l'ha messa Claudio Filippi, nuovo responsabile della preparazione dei portieri viola e tecnico di grande esperienza, che fin da primo momento ha espresso il desiderio di lavorare con lo spagnolo.

Grandi numeri

Dopo un primo momento di grande incertezze, date anche dalla fragilità della difesa e della squadra di Fabio Grosso, il capitano della Fiorentina è tornato ad essere un fattore determinante contro il Napoli, quando le sue parate (quattro le più importanti) hanno sventato un valore complessivo di 1,47 gol attesi neutralizzati.