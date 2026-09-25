Un nuovo funambolo georgiano in Serie A. Lo segue (anche) la Fiorentina

Dalla Georgia è arrivato un altro talento in Serie A. Si tratta di Giorgi K'vernadze, attaccante del Frosinone che in questo inizio di campionato ha già messo a referto 3 gol e un assist, più due reti in Coppa Italia.

Cifre bassissime

Arrivato nel 2023 per la modica cifra di 100mila euro, poi riscattato dal club laziale (circa un milione in tutto), il ragazzo è cresciuto costantemente sia in Serie B che in Serie A, attirando l'attenzione di diversi club.

Le squadre interessate

Adesso il suo cartellino vale venti volte di più. Lo seguono Fiorentina e Roma in Italia, mentre l'Hull City è interessato dall'Inghilterra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.