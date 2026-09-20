Il Frosinone fa il colpaccio e raggiunge il Como, il Parma aggancia la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Un'altra partita strepitosa per il Frosinone, grande sorpresa di questo avvio di campionato, che ha battuto in casa il Como in uno dei due match delle 15. Gara apertissima e decisa nel primo tempo dalle reti di Calò e Kvernadze, decisivo dalla parte opposta invece Palmisani, autore di una vasta serie di parate. In campo nella ripresa Moise Kean che si è reso pericoloso con un paio di conclusioni in porta.

Nell'altra gara del pomeriggio, vittoria del Parma nello spareggio-salvezza con il Genoa: 2-1 al ‘Tardini’, aperto dal gol di Romero. Nel secondo tempo pareggio di Osmajic e rete decisiva di Almqvist. I ducali raggiungono così la Fiorentina a quota 4.

La classifica

La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Como 10, Frosinone 10, Milan 8, Juventus 7, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Parma 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0.