Jimenez regala una sosta serena a Vanoli e stavolta il punto è di lusso. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Sembrava un'altra partita maledetta quella di oggi contro il Napoli per la Fiorentina, dopo le due traverse di Atta e Fagioli e il gol quasi immediato subito da Gilmour. La squadra di Vanoli invece ha reagito, confermando diverse buone notizie raccolto già nelle due partite precedenti.

La ripresa ha regalato una Fiorentina reattiva nella reazione, fino al gol di Jimenez che ha regalato il quarto punto e una sosta un po' più serena.

La classifica

La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Bologna 2, Parma 1,Genoa 1, Venezia 0.