Mancini sbroglia la questione Fagioli? Il ct: "Lo vedo come Verratti ma da mezzala. Può gestire il possesso da interno"

Quale sia di preciso il ruolo di Nicolò Fagioli è un esercizio che ancora a Firenze non ha trovato una soluzione continuativa. Il ritorno di Vanoli l'ha riportato al centro della manovra ma stavolta in coppia con un altro ‘play’.

Tribuna Nazionale

Ieri sera è stato tra i calciatori azzurri finiti in tribuna ma avrà sicuramente il suo spazio, a partire già da lunedì in Turchia. Il ct Mancini ad esempio lo immagina non da regista ‘classico’ ma più da appoggio regia, al fianco del perno centrale: “Lo vedo più come mezzala in stile Verratti, può gestire il possesso come un interno e mi piace lì, poi come Tonali oggi può anche adattarsi a fare il regista. Romano ha fatto una buona partita, poi gli errori ci stanno altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0”.