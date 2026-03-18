Ribery: "A Firenze respiro aria di casa, il mio obiettivo è fare l'allenatore e l'Italia..."

Da calciatore ad allenatore, questo è il percorso che intende fare l'ex attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, che è a Firenze per poter prendere il patentino Uefa Pro.

“Si respira aria di casa”

“Il mio obiettivo è quello di fare l'allenatore - racconta l'ex viola su La Gazzetta dello Sport - Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere li, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso”.

“Spero di allenare in Italia”

“Dove intendo allenare? Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l'opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”.