Ribery non dimentica l'esperienza a Firenze. Il francese fa sentire il suo sostegno alla Fiorentina
Franck Ribery non sembra essersi dimenticato dei suoi anni a Firenze. Attraverso una storia Instagram il francese, vestito interamente con abbigliamento della Fiorentina, ha voluto mandare un messaggio al mondo viola.
L'esperienza a Firenze
I due anni in viola di Ribery non furono indimenticabili. Il primo grande acquisto della proprietà Commisso ha reso sul campo solo a fasi alterne. Il francese però non sembra aver scordato la Fiorentina e in questo momento difficile non fa mancare il prorpio supporto.
Il sostegno social
Una foto, postata su Instagram, lo ritrae in procinto di allenarsi con la tuta della Fiorentina. Un'immagine al quale la leggenda del Bayern ha aggiunto la frase: “Forza viola”, seguita da diversi cuori.
