VIDEO - Attenti a quei due: la coppia di ex viola Diamanti-Ribery verso un futuro da allenatori. Intanto si divertono a Milanello

Dalla Fiorentina, negli scorsi anni, è passata tanta qualità. A partire da Alino Diamanti, che in viola ha avuto una breve esperienza di sei mesi (oltre alla parentesi in Florentia Viola da giovanissimo) riuscendo comunque a lasciare il segno. E come dimenticare un campione come Franck Ribery, che a Firenze ha trascorso due anni lasciando gli ultimi lampi della sua classe.

Diamanti e Ribery, classe viola. Presto allenatori?

Ecco, i due si sono “ri”-trovati. Gli ex viola stanno entrambi frequentando il corso per ottenere la licenza UEFA Pro da allenatori. Entrambi si sono recati a Milanello per una lezione e hanno condiviso su Instagram un momento di divertimento e uno scambio di battute: “Sei mai stato qui?” “No, te?” “Mai. Io perché ero scarso…” “Anche io” “No, te un po' meno…”.

Intanto si divertono a Milanello

Ecco il video di Diamanti e di Ribery: