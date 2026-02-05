Castrovilli: "Ribery e Boateng mi hanno lasciato a bocca aperta. Mi sono ripreso il numero che avevo a Firenze"

La carriera di Gaetano Castrovilli ha preso una piega che non era ipotizzabile solo qualche anno fa. Con la Fiorentina sembrava essere in rampa di lancio verso un futuro luminoso. Adesso però il centrocampista, a seguito anche di gravi problemi fisici, si ritrova a dover ricostruire una carriera in Serie B.

“Il numero che avevo a Firenze…”

Ultima destinazione per lui, Cesena, dove ha deciso di recuperare il suo vecchio numero di maglia: “Ho preso l’8 semplicemente perché il primo anno di Serie A lo avevo a Firenze - ha detto - è un numero che mi ha portato fortuna, per questo l'ho scelto”.

“Ribery e Boateng…”

E poi: “Quella con la Fiorentina resta l'esperienza più importante della mia carriera. Lì ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Mi hanno fatto rimanere a bocca aperta per la loro umiltà che è una qualità importante perché si cresce essendo anche autocritici”.