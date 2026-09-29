"Molto bravo Pradè a vendere Kayode a 18 milioni. La Fiorentina ha fatto un ottimo affare"
Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli è stato ospite di SportiumFUN su YouTube, commentando anche la cessione di Michael Kayode da parte della Fiorentina. Il classe 2004 ora al Brentford ieri è stato protagonista al debutto con l’Italia ed anche autore di un gol.
Ottimo affare la cessione di Kayode
In queste ore a Firenze si associa al terzino azzurro il termine rimpianto, per una cessione forse troppo affrettata: “Con Kayode la Fiorentina ha fatto un ottimo affare, vendendolo a 18 milioni di euro. A Palladino Kayode non piaceva, non lo faceva giocare e in inverno fu ceduto”.
Molto bravo Pradè
Savelli ha quindi aggiunto: “È stato assolutamente molto bravo Daniele Pradè a venderlo dopo una mezza stagione, c’era Dodô titolare… è stata una scelta”.
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