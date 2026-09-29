Proc. Kayode: "L’approdo in Premier League l’ha fatto crescere rispetto al percorso che stava facendo in Italia"

L'ex terzino destro della Fiorentina, Michael Kayode, è l'uomo del giorno per la rete realizzata al debutto con l'Italia e per la prestazione fatta vedere contro la Turchia.

“Esordio con gol… È una grande emozione - queste sono le parole del suo procuratore, Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttomercatoweb - Siamo felicissimi del percorso che questo ragazzo ha fatto in questo anno e mezzo tra la Premier League e ora la Nazionale”.

Sull'esperienza in Premier League: “È il campionato più importante del mondo, seguitissimo: si fa un calcio di grande spessore e di grande livello. L’approdo in Premier League l’ha fatto crescere ulteriormente rispetto al percorso che stava facendo in Italia. Me lo immagino per tanti anni lì”.