L'Under 21 di Baldini conquista i tre punti in pieno recupero: adesso si giocherà il tutto per tutto contro la Polonia

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra Armenia e Italia, valida per la nona giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Gli Azzurrini di Baldini, che attualmente si trovavano secondi nel girone a 6 punti dalla Polonia, avevano il compito di vincere con il maggior scarto possibile per arrivare alla sfida decisiva della prossima settimana con la possibilità di vincere e passare come prima del girone. Ma le cose non sono andate come tutti ci aspettavamo.

L'Under 21 vince in zona Cesarini

Nonostante il grande divario tecnico tra le due rose che si affrontavano, il primo tempo si conclude in pareggio. L'Italia ha avuto il predominio del gioco, andando oltre il 70% di possesso palla, senza pero impensierire minimamente i padroni di casa. Cher Ndour ha provato a rendersi protagonista provando a finire nel tabellino dei marcatori con un colpo di testa, non riuscendo però a superare il portiere armeno. Nella ripresa l'Italia le prova tutte ma il risultato non cambia, colpiscono due clamorose traverse prima Cisse e poi Comuzzo. Azzurri che non riescono a sbloccare la partita neanche su rigore, con Koleosho che ne fallisce uno alla mezz'ora della ripresa. A sbloccare la sfida ci pensa però Cissè al quinto minuto di recupero, regalando all'Italia i tre punti e la chance di giocarsi una qualificazione diretta contro la Polonia. Il centrocampista della Fiorentina Ndour è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, rivelandosi tra più intraprendenti in campo.

Gli Azzurrini adesso possono qualificarsi all'Europeo senza passare dal play-off

Con la vittoria di questo pomeriggio la nostra Under 21 riapre clamorosamente il discorso qualificazione ad Euro 2027, rimandando tutto all'ultima partita del girone contro la Polonia. Lunedì prossimo a Pescara, gli Azzurrini vincendo 2-0 potrebbero strappare il pass diretto per la massima competizione di categoria.