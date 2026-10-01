"Mastantuono si sta dimostrando intelligente: con umiltà e leggerezza sta entrando nel cuore dei tifosi viola. Fagioli..."

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di esternare il suo punto di vista da tifoso sul momento della squadra di Paolo Vanoli.

“Io personalmente ancora non lo conosco Mastantuono, ma per quel poco che ho visto mi sembra un ragazzo veramente intelligente. E' un ragazzo di meno di 20 anni che si è reso conto della fortuna che ha, perchè giocare a calcio è bellissimo: lui è cosciente della fortuna che ha avuto e si sta letteralmente tuffando nella città. Viene da una città come Madrid e Firenze in paragone è un angolino della capitale spagnola, lui ha scelto di viversela tutta: si fa vedere per le vie della città concedendo foto ai tifosi, dopo aver passato l'estate a giocare sulla spiaggia con i bambini”.

"Mastantuono si è dimostrato un ragazzo intelligente, e a Firenze giocatori di questo tipo…"

Ha anche aggiunto: "Secondo me questo è il modo intelligente per adattarsi ed immergersi in una città totalmente diversa e nuova rispetto a quella dove sei stato abituato a vivere. Mi immagino cosa possano pensare i tifosi viola dopo questi primi segnali di grande umanità ed intelligenza: immagino che in poco tempo possa diventare un vero e proprio beniamino. E sappiamo benissimo come nel calcio, e soprattuto in una piazza come quella fiorentina, queste cose non possono che influenzare in positivo anche il suo rendimento in campo".

“Fagioli è un giocatore di livello, ma adesso mi aspetto il salto di qualità”

Ha detto la sua anche sul rendimento di Nicolò Fagioli: “E' un ragazzo moto diverso da Mastantuono, ha bisogno di avere sicurezze di adattarsi perfettamente alla realtà in cui si trova: e fortunatamente a Firenze con Vanoli è tornato ad alti livello, il tecnico è quasi un babbo per lui. Vanoli se lo sta coccolando e lui piano piano sta ritrovando fiducia: anche quanto fatto in nazionale è stato di alto livello, guadagnandosi voti sopra il 7 su tanti giornali. Questa stagione sarà molto importante per lui, dopo che già la scorsa stagione ci aveva tolto diverse castagne sul fuoco. Con Grosso aveva perso tutta la fiducia che aveva ritrovato, adesso con Vanoli mi aspetto il grande salto di qualità. Non ha più 20 anni e deve iniziare a dare qualche segnale in piu anche lui. Mi piacerebbe che rubasse a Mastantuono un po di sana arroganza”.

“Kayode ormai fa parte del passato”

Ha poi concluso parlando di Kayode: “Ormai non c'è niente da dire su di lui, è andato via e non fa piu parte della storia della Fiorentina. E' ovvio che mi dispiace, perchè vederlo giocare cosi bene adesso fa male, ma dobbiamo tornare indietro nel tempo per valutare bene la sua cessione. Nella sua esperienza in viola era partito bene ma poi ha attraversato momenti altalenanti, e ricordo bene che nel momento della sua cessione in Inghilterra molti tifosi erano contenti di aver ricevuto oltre 18 milioni: bisogna essere onesti”.