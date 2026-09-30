La Fiorentina perde un suo dirigente. Per Ferrari avrebbe dovuto dare "una svolta internazionale al club"
Nuovo cambiamento nell’area marketing della Fiorentina: si è già concluso il rapporto con Francesco Picciotto, arrivato lo scorso ottobre come responsabile strategico dei ricavi e marketing.
Il dirigente aveva maturato sette anni di esperienza alla Ferrari ed era stato scelto prima dell’ingresso di Fabio Paratici. Tra i suoi incarichi figurava lo sviluppo dei prodotti dedicati al centenario viola.
Secondo quanto filtra dalla società, la separazione sarebbe legata a motivi familiari, che hanno reso necessario il suo ritorno a Milano. Un’uscita che modifica nuovamente l’assetto dell’area commerciale.
Lo scorso 18 giugno, Alessandro Ferrari aveva indicato proprio nell’arrivo dell’ex manager del Cavallino una risorsa per “aumentare la visibilità internazionale della Fiorentina”, annunciando ulteriori cambiamenti anche fuori dal settore sportivo. Ora quel percorso si interrompe, almeno momentaneamente.