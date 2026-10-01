La Bosnia si prepara a celebrare l'ultima di Dzeko in nazionale: contro la Svezia l'attaccante passerà una serata speciale

Dopo aver riportato la sua Bosnia Herzegovina al mondiale, dopo l’esordio in Brasile nel 2014, l’attaccante e capitano della nazionale bosniaca Edin Dzeko un mese fa circa aveva annunciato il suo addio ufficiale alla nazionale. L’ex attaccante di Fiorentina, Roma ed Inter, con un lungo post instagram, aveva preannunciato che avrebbe risposto alla convocazione in nazionale per l’ultima volta.

I tifosi della Bosnia hanno pronto un vero e proprio tributo per l'attaccante

E per questo motivo, in occasione dell’ultima sfida casalinga della Bosnia in questa sosta, il gruppo di sostenitori BH Fanaticos ha organizzato un vero e proprio tributo per Dzeko: al minuto 11 della partita è stata pianificata una vera e propria ovazione ed una coreografia per rendere omaggio alla sua lunga carriera in Nazionale. Si prevede che il capitano giochi per tutto il tempo che l'allenatore, Sergej Barbarez, riterrà appropriato, ed è possibile che rimanga in campo per tutti i 90 minuti. La Federcalcio bosniaco ha invitato tutti gli spettatori a non lasciare lo stadio al triplice fischio: l'intera cerimonia ufficiale, compresa una guardia d'onore, la consegna di omaggi di apprezzamento e alcune sorprese, si svolgerà dopo il termine della partita.

Sullo sfondo ci sarà anche una causa speciale

Una grande campagna umanitaria aggiungerà anche un tocco speciale alla serata. I tifosi sono stati invitati a portare un peluche allo stadio: solo dopo la fine della partita, quando l'annunciatore dello stadio darà il segnale e il capitano inizierà il suo giro d'onore, i peluche saranno lanciati dalle tribune mentre saluta il pubblico, successivamente saranno donati a case dei bambini in tutta la Bosnia ed Erzegovina.