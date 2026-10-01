Albertini: "Critichiamo molto la Nazionale dimenticandoci che sono giovani. Fagioli mi piace tantissimo, con la Fiorentina..."

Durante un suo intervento al Festival dello Sport in atto in questi giorni a Trento, commentando l'andamento della Nazionale di Roberto Mancini l'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha avuto modo di spendere qualche parola per il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Questo un estratto delle sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Sento sempre molta critica, dimenticandosi che ci sono tanti giovani. Serve pazienza per accettare gli errori dei giovani, perché portano freschezza. Ai Mondiali siamo mancati non perché mancasse la squadra. Servirà tempo a Mancini per creare un gruppo, anche perché non è vero che non ci sono i giovani, non c'è il talento”.

“I giovani hanno bisogno di continuità: guardate cosa è diventato Fagioli”

Ha commentato anche la scelta tattica di Mancini, di schierare Fagioli mezz’ala anziché regista: "Dobbiamo riuscire a farli giocare con più continuità in Serie A. Manca la quantita, sono veramente pochi quelli che possono essere chiamati. A me per esempio Fagioli piace, da tempo. E ancora un talento inespresso, dovrebbe trovare un po' più di continuità. Spero che la Fiorentina quest'anno non parta come l'anno scorso e che possa riuscire a maturare nel modo giusto"