Il Genoa parte per la Romania dove incontra il Rapid Bucarest. De Rossi pensa alla Fiorentina e lascia a casa due giocatori

Il Genoa di De Rossi nonostante la sosta per le Nazionali ha vissuto un giovedì molto particolare. I rossoblu infatti, in vista dell’amichevoli di domani in Romania contro il Rapid Bucarest, ha svolto una semplice sessione di rifinitura anziché un normale allenamento. Nel pomeriggio quindi il Grifone è pronto ad ad imbarcarsi sul volo charter che, dall'aeroporto Cristoforo Colombo, porterà la truppa rossoblu a Bucarest.

De Rossi lascia a casa tre giocatori

Un test molto importante soprattutto per alcuni dei giocatori come ad esempio Traoré che dovranno dare delle risposte sul proprio stato di condizione raggiunto. Molti i giocatori che non potranno prendere parte alla sfida. Oltre ai nove calciatori che sono impegnati con le varie Nazionali vanno aggiunti quattro convalescenti come Nuredini, Venturino, Havel e Meichtry e tre giocatori che per motivi precauzionali resteranno in Liguria proseguendo il lavoro al Signorini.

Il tecnico vuole avere Amorim e Messias disponibili per la Fiorentina

E l’edizione genovese odierna de La Repubblica ha cercato di far luce sulle motivazioni che hanno portato De Rossi a non portare nella capitale rumena i due brasiliani Amorim e Messias, che oltre al lungodegente Bijlow resteranno a Genova. Il tecnico non vuole rischiare Amorim che ha subito un trauma distorsivo a una caviglia con il Südtirol in Coppa Italia: invece, il fantasista prosegue gli allenamenti personalizzati che gli hanno consentito di poter essere impiegato sia pur per un tempo limitato in campo. L’obiettivo è quello di averli entrambi a disposizione in vista della partita alla ripresa del campionato contro la Fiorentina.