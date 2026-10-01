G. Rodriguez: "Mastantuono non pronto per la 10 di Messi, deve giocare senza pressione. Pellegrino grande lottatore"

Ospite di Radio Bruno, l'ex difensore viola Gonzalo Rodriguez ha parlato dei connazionali Mastantuono e Pellegrino nel suo intervento incentrato sull'attualità di casa Fiorentina.

‘Mastantuono bravo ragazzo, deve giocare senza sereno’

“La maglia di Messi, la numero 10, non puoi ritirarla: anche dopo Maradona sembrava impossibile trovarne uno simile, e poi è arrivato Lionel. Magari si potrebbe cambiarla di volta in volta, perché ora è una maglia pesantissima da ereditare. Credo che Mastantuono non sia pronto, è un ragazzo tanto giovane, innanzitutto deve guadagnarsi un posto fisso nella squadra, e giocare sereno, senza pressioni ulteriori. Mi sarei trovato sicuramente bene con lui, ci piace ad entrambi la musica, ci ho parlato ed è davvero un bravo ragazzo”.

‘Pellegrino mi ha stupito perché…’

"La sosta? Rimanere a Firenze invece di andare via con la Nazionale indubbiamente ti aiuta a recuperare meglio, fai qualcosa di fisico che ti manca: non dover viaggiare ti aiuta, ma quelli che vanno in Nazionale ci vanno per un motivo, sono forti, quindi dipende dalle situazioni specifiche. Pellegrino mi ha sorpreso quando l'ho visto: sapevo che era forte fisicamente, ma mi ha stupito anche con i piedi. Soprattutto è un lottatore, si batte sempre con i difensori e per la squadra".