Paganini: "Fiorentina regina del mercato, Mastantuono valore aggiunto. Non esiste dualismo Fagioli-Oulaï"

Ospite di Lady Radio, il giornalista di RaiSport Paolo Paganini si è soffermato su vari singoli di casa Fiorentina, analizzando anche le difficoltà avute con Grosso, poi esonerato dopo appena 3 giornate di campionato.

‘Mastantuono fiore all’occhiello del mercato viola'

“Mi ha colpito il video di Mastantuono che giocava a calcio in spiaggia con i bambini, dà l’idea che nonostante venga dal Real Madrid sia umile, con la testa giusta, che voglia mettersi in mostra e dimostrare il suo valore. La Fiorentina è stata la vera protagonista del mercato, poi ci sono state situazioni di spogliatoio che hanno inciso nell’avvio negativo di stagione, Mastantuono però rimane un valore aggiunto, il fiore all’occhiello del mercato viola”.

‘Rosa viola ha materiale di primo livello, Oulaï…’

“C’è stato un cortocircuito tra Grosso e la squadra. Paratici aveva punto da subito sull’ex Sassuolo, su cui c’erano anche Bologna e Lazio e su cui c’erano aspettative. Oulaï è sicuramente un giocatore di grande prospettiva, così come Atta, calciatori che inseriti nel contesto giusto possono far crescere il livello qualitativo della Fiorentina. Fagioli e Oulaï insieme? I giocatori bravi possono giocare assieme, alzando il livello del gioco, non vedo un dualismo tra i due, l’allenatore deve essere abile a farli coesistere. Njie ha grandi margini di miglioramento, il materiale viola è di primo livello. Sono arrivati vari calciatori che potevano andare in squadre che fanno le coppe e invece hanno scelto la Fiorentina”.