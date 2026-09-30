Fagioli: "Sono sensibile, certe cose ti fanno crescere. Romano calciatore forte, i social..."

Dal ritiro della Nazionale italiana il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato a RaiSport, commentando il momento positivo che sta vivendo a livello personale e non solo.

“Il mio sogno adesso è andare ai Mondiali con l'Italia. È il mio sogno più grande. Sono molto maturato, soprattutto a livello umano, perché certe cose ti fanno crescere. Sono molto più sicuro di me stesso, più sfacciato su alcune cose e anche più cattivo su altre. Penso sia stato questo il cambiamento più grande in me".

‘Ho fiducia di far bene’

"Sono un ragazzo molto sensibile e questa cosa la porterò avanti fino alla morte. Penso sia un aspetto positivo di me stesso. Ovviamente alcune cose dovevo migliorarle: l'ho fatto e adesso sono qui, fiducioso di fare bene”.

‘Romano è forte e migliorerà, i social…’

"L'errore di Romano contro il Belgio? Sappiamo come funzionano i social: ti portano in alto anche quando hai fatto poco e ti fanno precipitare appena sbagli. Quello di Romano è stato un semplice passaggio sbagliato nella metà campo avversaria, dal quale purtroppo è nato il gol. Sono cose che capitano e ne capiteranno ancora, anche se spero il meno possibile. È giovanissimo, è un ragazzo di valore e soprattutto un bravissimo ragazzo, che è la prima cosa che conta. Migliorerà ed è anche un calciatore forte, quindi non deve preoccuparsi: sa che la squadra è tutta con lui. Quello che succede fuori non possiamo gestirlo noi, ma non è importante".