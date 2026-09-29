La Costa d'Avorio fatica, ma strappa i tre punti. Poco più di un'ora in campo per Oulai

Non solo Europa: anche in Africa si stanno svolgendo le classiche partite internazionali, stavolta valevoli per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2027. In campo stasera la Costa d'Avorio di Oulai, centrocampista della Fiorentina.

La prestazione del viola

Anche per lui maglia da titolare, dopo essere subentrato nel finale della scorsa partita, vinta contro il Ghana. Stavolta l'avversario, ben più modesto, è la Somalia: Oulai è stato schierato accanto al capitano Kessié nella linea di centrocampo ivoriana, giocando 65 minuti senza particolari squilli. Tanti palloni toccati, bene nella pulizia e nell'interdizione, con dati eccellenti nei recuperi e nei contributi difensivi, commettendo anche due falli nel mentre.

Classifica in discesa

Uscito sullo 0-0, i suoi hanno poi vinto per 0-2 grazie alle firme di Gboho (89') e Touré (95'), non senza sudarsi la vittoria. Girone che adesso sorride a Oulai e compagni, perché a punteggio pieno assieme alla Costa d'Avorio c'è l'abbordabile Gambia, che ha battuto l'altra ‘big’, ossia il Ghana.