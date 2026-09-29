Vitale: "Oulai tra i giocatori più forti della Fiorentina. Fagioli? Nessuno ha alzato la mano sul mercato, altrimenti..."

Il direttore sportivo Pino Vitale, ha espresso il suo parere sulla situazione in casa Fiorentina durante la lunghissima sosta per le Nazionali.

Su Kayode

“Vedere Kayode, che era un giocatore della Fiorentina, fare una partita del genere, fa male. La valutazione su di lui? Il prestito in Premier e con un riscatto alto poteva essere buono, così come no. Non è andata bene in quel caso”.

Sul centrocampo della Fiorentina

“Per me Oulai è uno dei 4-5 giocatori della Fiorentina forti forti. Fagioli è stato recuperato da Vanoli ancora, come lo scorso anno. Lui è un titolarissimo. Era sul mercato, nessuno ha alzato la mano. Per me loro due possono giocare e lavorare insieme. Grosso? Ha dimostrato di non essere da grande piazza".