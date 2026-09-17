"Vanoli ha strarivitalizzato la Fiorentina e saprà valorizzare un mercato di livello"

L'operatore di calciomercato Claudio Pasqualin ha fatto una panoramica sull'andamento e le possibilità di varie squadre di Serie A a Tuttomercatoweb.com, esprimendosi anche sulla Fiorentina.

‘Vanoli saprà valorizzare un mercato di livello’

"La Fiorentina è stata strarivitalizzata da Vanoli e si avvicina di nuovo a posizioni più consone. La campagna acquisti ha consegnato calciatori di livello alla guida tecnica. Vanoli saprà valorizzare tutti".

Su Milan, Roma, Como e Inter

“Ho visto un Milan deludente, con poche idee, confusionario. Il Benfica ha fatto la sua partita irridendo un Milan velleitario. I rossoneri sono apparsi senza ritmo, sottotono, timidi. In campionato un piglio diverso? Un tempo sì. Nella ripresa contro la Lazio quando Amorim ha cambiato tutto. Ma rispetto al campionato ieri il Milan ha fatto un passo indietro. La Roma e il Como, altra piacevole conferma del campionato, continuano invece a stupire. Roma da Scudetto? Beh… l’Inter si conferma uno squadrone”.