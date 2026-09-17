Masini: "Tifare Fiorentina è la mia imperfezione, una sofferenza e una forma d'amore che non si può cambiare. Vanoli..."
Marco Masini racconta il suo legame viscerale con la Fiorentina. Intervistato dall’Adnkronos, il cantautore fiorentino ha definito il tifo viola una delle sue “imperfezioni perfette”: “Tifare purtroppo per la Fiorentina è una sofferenza continua. Però è un’imperfezione perfetta, perché è proprio la chiara forma d’amore che non si può cambiare”.
Una passione capace anche di condizionare gli impegni professionali. Masini ha infatti svelato il retroscena della sua recente apparizione a Venezia, dove era atteso sul red carpet per ricevere il Premio alla Carriera Nuovo Imaie. Proprio in quei minuti stava per cominciare Venezia-Fiorentina e l’artista aveva individuato un bar dove poter seguire la partita su Dazn: “Ho detto: andiamo a prendere un caffè”.
Masini ha accolto con entusiasmo il ritorno di Paolo Vanoli alla Fiorentina, sottolineandone soprattutto il “grande senso d’appartenenza”. “Sono contentissimo sia tornato perché ha quella giusta garra e quel modo di fare che in questo momento è importante per un gruppo di giovani, molto giovani”.