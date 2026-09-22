Vitale: "Troppa euforia verso la Fiorentina, vedremo nelle prossime partite. Partita col Napoli? Vi dico che..."

Pino Vitale, storico dirigente italiano, è intervenuto a RTV 38 per analizzare il momento della Fiorentina dopo il convincente pareggio contro il Napoli.

“Troppa euforia per la Fiorentina”

Queste le sue parole: “Vedo grande euforia da tutte le parti verso questa Fiorentina. Secondo me, la squadra ha giocatori di grande talento, ma bisogna dare tempo all’allenatore: in seguito si vedrà. Ha vinto contro Venezia e Pisa, mentre domenica ha fatto una buona partita contro il Napoli. Per adesso, niente di più”.

“Diamo tempo a Vanoli”

Vitale ha poi proseguito: "Bisogna però ricordare che il Napoli era alle prese con numerosi infortuni. Secondo me c’è troppa euforia in giro: bisogna dare tempo all’allenatore ed aspettare le prossime partite. Voglio vedere la Fiorentina nelle prossime quattro gare: dopo di esse, si potrà capire meglio quali saranno i veri obiettivi della squadra".