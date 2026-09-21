Alvino: "Un rigore netto negato ed i miracoli di De Gea hanno impedito al Napoli di vincere". Peccato che...
Carlo Alvino, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, sui suoi canali social ha analizzato il momento dei partenopei, commentando in maniera... "particolare" anche la partita giocata contro la Fiorentina.
Sulla partita
Questo il post del giornalista: "Nonostante qualche difficoltà, il bilancio del Napoli è positivo. Sì, chiudiamo bene questo primo blocco! Abbiamo contenuto il distacco in classifica, non ci siamo fatti travolgere dall’Arsenal e abbiamo giocato alla pari - se non meglio - contro l’Inter. Solo un rigore solare negato e i miracoli di De Gea ci hanno impedito di uscire vincitori da Firenze. La realtà dice che il Napoli c’è".
Avremmo qualcosa da ridire...
Onestamente, sull'analisi di Fiorentina-Napoli, qualcosa avremmo da obiettare: è vero che De Gea è stato decisivo in un paio di occasioni, ma ad onor di cronaca andrebbero menzionate anche le numerose occasioni avute dalla Fiorentina nel secondo tempo (alcune clamorose), oltre alle due traverse (quella colpita da Fagioli sta ancora tremando!) prese dalla Viola nel primo tempo. Per quanto riguarda il "presunto" rigore solare, l'analisi arbitrale lascia poco spazio a dubbi: rigore inesistente, come confermato dalle pressoché nulle proteste in campo del Napoli.