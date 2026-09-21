Alvino: "Un rigore netto negato ed i miracoli di De Gea hanno impedito al Napoli di vincere". Peccato che...

Carlo Alvino, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, sui suoi canali social ha analizzato il momento dei partenopei, commentando in maniera... "particolare" anche la partita giocata contro la Fiorentina.

Sulla partita

Questo il post del giornalista: "Nonostante qualche difficoltà, il bilancio del Napoli è positivo. Sì, chiudiamo bene questo primo blocco! Abbiamo contenuto il distacco in classifica, non ci siamo fatti travolgere dall’Arsenal e abbiamo giocato alla pari - se non meglio - contro l’Inter. Solo un rigore solare negato e i miracoli di De Gea ci hanno impedito di uscire vincitori da Firenze. La realtà dice che il Napoli c’è".

Avremmo qualcosa da ridire...