La soglia alta di Doveri, una trattenuta insignificante in area viola. Altri due episodi lasciati correre

Direzione di gara coerente per Daniele Doveri in Fiorentina-Napoli, pochi fischi e una soglia del fallo piuttosto alta. In totale l'arbitro ha rilevato 20 falli e comminato tre ammonizioni.

Trattenuta quasi insignificante

L’episodio più discusso soprattutto a Napoli, arriva nell’area viola: sugli sviluppi di un corner, Drăgușin abbraccia Højlund dopo il movimento dell’attaccante. La trattenuta esiste, ma è tutt'altro che clamorosa. Doveri lascia però proseguire anche perché il pallone non arriva mai nella zona dei due giocatori. Oltretutto non c'è nessuna vera protesta dei giocatori del Napoli, a certificare quanto sia stata insignificante.

Niente rigori

Nessun rigore anche sul contatto iniziale tra Rrahmani e Njie: è soprattutto il viola ad andare verso l’avversario nel tentativo di inserirsi. Stesso metro infine per Ranieri-Lucca: l’attaccante indietreggia per prendere posizione e viene tamponato, ma Doveri considera il contatto insufficiente per intervenire.