Graziani: "Fiorentina-Napoli pareggio giusto, la Viola gioca a calcio. Il VAR? Ormai è morto grazie ad Orsato"

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato durante La Domenica Sportiva analizzando la partita tra i viola e il Napoli, aggiungendo poi un commento sull'utilizzo del VAR. Queste le sue parole.

Su Fiorentina-Napoli

“Il Napoli ha il dovere di giocare meglio e conservare meglio il risultato quando va in vantaggio, anche se ci sono tante assenze che pesano. Va detto però che la Viola ha giocato bene, ha giocato a calcio e ha messo in difficoltà il Napoli. Pareggio giusto, che va bene ad entrambe: tutte e due potevano vincere ma anche perdere”.

Sul VAR

Poi la riflessione sul metro arbitrale: "Il VAR dopo quattro settimane di agonia è morto, non esiste più. Voglio dire una cosa al caro Orsato: ci abbiamo messo 80 anni a mettere la tecnologia di supporto agli arbitri, arrivi tu e scombussoli tutto. In campo si vede gente che fa lotta greco-romana e non si fischia, non c'è un rigore, niente. Su rigori come quello su Rowe è impossibile che non intervenga il VAR, non si può andare avanti così".