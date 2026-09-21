Malusci: "Dragusin mostruoso, ma il vero insostituibile è Ranieri. Diversi insufficienti contro il Napoli. Pensa se..."

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della squadra vista ieri pomeriggio contro il Napoli e il pareggio scaturito al Franchi.

Le parole di Malusci

“Dragusin ieri ha disputato una gara mostruosa. Sta crescendo molto a livello di condizione fisica e stiamo finalmente rivedendo il giocatore che si poteva ammirare prima che si infortunasse. Mi è piaciuto molto anche Ranieri: al momento credo sia lui il vero insostituibile là dietro. Anche lo scorso anno fece fare il salto di qualità ai suoi compagni. Infonde loro sicurezza".

In diversi sotto al 6

“Non serve che questa squadra abbia obiettivi prefissati. Serve la libertà di esprimersi senza pressione. Ieri è stata fatta una grande partita nonostante in diversi siano stati sotto la sufficienza: Viery, Atta, Njie, Ndour… Pensa se anche loro avessero disputato una prova da 7 in pagella, avremmo battuto il Napoli in scioltezza. A Mastantuono, Gonçalves e Atta non puoi mettere vincoli tattici, devi lasciarli liberi di muoversi”.