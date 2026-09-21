Perini: "Prorogati i tempi dopo le interlocuzioni con Fiorentina sulla proposta della società viola per il Franchi. Ecco a che punto siamo"

L'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini ha risposto in Consiglio Comunale a Palazzo Vecchio a una domanda che chiedeva lo stato dell'arte per quanto riguarda la proposta della Fiorentina di partenariato pubblico-privato sull'Artemio Franchi.

Fase interlocutoria

“C’è stata una fase interlocutoria dopo la proposta della Fiorentina sul partenariato pubblico-privato per lo stadio Artemio Franchi. Questa fase ha portato a una richiesta di proroga dei tempi, per poter fare delle integrazioni anche in conseguenza di quanto emerso nella conferenza dei servizi. E queste integrazioni sono state fatte”.

A che punto siamo?

“Siamo nel momento in cui l’istruttoria va avanti, così come la conferenza dei servizi. Arriverà il momento in cui presenteremo a quest’Aula quanto riportato dalla Fiorentina. La conferenza dei servizi sta lavorando in questi giorni, quindi non scenderemo nei dettagli. La legge ci consente di poter prorogare i tempi, vista la fase interlocutoria e le integrazioni che ci sono state”.