Marinozzi: "Difficile vedere Oulai con Fagioli. Vanoli ora ha il tempo di proporre le sue idee ambiziose e belle"

Il giornalista Andrea Marinozzi, ha parlato anche della Fiorentina sul suo canale You Tube, ripercorrendo quella che è stata la prima parte di stagione della squadra viola e il cambio in panchina.

L'arrivo di Vanoli

“Dall'arrivo di Vanoli ha fatto 4 punti in classifica. I compiti per la pausa sono tanti da fare, è un ciclo nuovo. Percorso strano quello di Vanoli, che ha lasciato una squadra e se l'è ritrovata rivoluzionata. La Fiorentina è stata debole nelle due aree, sia in difesa con un grande De Gea in porta, sia in attacco. Mi è piaciuta la scelta di rispolverare Ranieri, un po' di appartenenza in un gruppo totalmente nuovo”.

Il futuro della Fiorentina

“Sono curioso sulla gestione dei centrocampisti. Voglio capire come sarà gestito Oulai, che mi piace particolarmente ma la cui convivenza con Fagioli la vedo difficile. Da capire la collocazione tattica di Atta e la gestione degli esterni, l'alternanza delle due punti, il terzino sinistro. Serve una crescita collettiva, perché Vanoli ha raccolto qualche punto, ma ora ha tempo per portare le sue idee, anche ambiziose e belle da vedere"