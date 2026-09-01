UFFICIALE: certi amori non finiscono, Mandragora torna al Torino

Operazione definita ormai da qualche ora e che, sul gong del mercato estivo, è diventata ufficiale. Rolando Mandragora conclude la sua avventura alla Fiorentina e torna al Torino, dove ha giocato nella stagione tra il gennaio 2021 e il giugno 2022 collezionando 40 presenze e 4 gol.

Il comunicato

I canali ufficiali della Lega Serie A annunciano il trasferimento: Mandragora torna quindi ad essere un calciatore granata e lascia Firenze dopo 4 stagioni. Il suo bottino in viola conta 188 apparizioni e 26 reti.

Formula e cifre

Il Torino punta forte su Mandragora, facendogli firmare un contratto di 4 anni. Operazione a titolo definitivo dunque, che porta nelle casse della Fiorentina una cifra vicina ai 5 milioni di euro.