Polverosi: "Finalmente si sono visti testa e carattere, già evidente il lavoro di Vanoli. Mastantuono doveva sbloccarsi"

"Finalmente Mastantuono, finalmente una rimonta, finalmente la Fiorentina. Se fosse tutto merito di Vanoli dovrebbero dargli subito la Panchina d’Oro”. Esordisce così, Alberto Polverosi, nel commentare sul Corriere dello Sport la tanto attesa vittoria della Fiorentina sul campo del Venezia.

I due meriti di Vanoli

Il giornalista prosegue: “Ma anche se non può essere davvero così, il lavoro del nuovo allenatore si è visto almeno in due aspetti: la testa e il carattere. Per la terza volta in queste prime quattro giornate la Fiorentina è andata sotto, peraltro al primo tiro in porta del Venezia, ma a differenza dei precedenti ieri sera non si è disunita, non si è impaurita e non si è arresa”.

Finalmente Mastantuono

Una chiosa finale sulla partita di Franco Mastantuono: “A Roma, col Frosinone e col Torino era rimasto fuori dalla partita, raramente saltava l’avversario e ancora più difficilmente trovava il pertugio quando si allargava per far schioccare il sinistro. Ieri sera per due volte ha fatto lo stesso movimento e per due volte ha infilato Stankovic. E’ sempre stato dentro la partita e fino in fondo ha creduto alle sue qualità, così da arrivare anche alla tripletta”.