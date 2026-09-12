Mandragora e quei quattro NO a delle proposte più ricche pur di tornare al Torino

Nell'edizione odierna di Tuttosport spazio anche per alcuni retroscena sulla trattativa che ha riportato Rolando Mandragora, ex centrocampista della Fiorentina, al Torino.

Una volontà decisa

Proprio la volontà di Mandragora, la sua posizione ferma, le sue scelte hanno favorito l’emersione di un’intesa tra Torino e Fiorentina, nell’ultimo giorno di mercato. Rolando sarebbe anche rimasto volentieri a Firenze, ma le idee di Paratici e le scelte di Grosso lo avevano relegato tra le riserve. “Avevo lasciato qualcosa in sospeso a Torino e volevo ripartire da lì", ha detto e ripetuto nei giorni scorsi Mandragora.

Quei quattro NO decisi

Anche per questo non sono mai decollati i tentativi di assalto compiuti nelle ultime settimane dall’Atalanta, dal Bologna, dal Genoa e persino dal Besiktas di Italiano, che allenò Mandragora a Firenze nelle prime 2 stagioni del play in viola. E i turchi gli offrivano molti più soldi di ingaggio rispetto al Torino, ma Rolando ormai aveva deciso per la permanenza a Firenze o per il ritorno in granata, in alternativa. Un gran bell’attaccamento per il Toro, a pensarci oggi.