Di Gennaro: "A questa Fiorentina mancano leader come Mandragora. Chi si farà carico dei suo gol? Brescianini? Atta?"

L'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro, parlando a RTV38, ha fatto il punto su quella che è la situazione in casa Fiorentina, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli sulla panchina gigliata.

Il ritorno di Vanoli

“Non prevedevo un esonero così veloce, nonostante la pessima gara di sabato. Secondo me la confusione è tanta dopo le sconfitte e i soldi messi sul mercato. Se cambi così tanto è ovvio che crei instabilità. E poi c'è da chiedersi quanto Grosso fosse centrale nel progetto e nelle strategie di mercato. Richiamare Vanoli è sintomo di caos”.

Sulle scelte di mercato

“Ora ci sarà da riorganizzare la fase difensiva, ci sono state troppe rotazioni tra Pongracic, Dragusin, Viery e Ranieri. Manca anche una guida carismatica come poteva essere Mandragora, che segnava anche tanto Chi si farà carico di questi gol adesso? Atta? Brescianini? E' una situazione complessa”.