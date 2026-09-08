Biasin: “Paratici ha accumulato giocatori, la Fiorentina ha fatto una macedonia e servono tempo e lavoro. Assurdo cedere Mandragora”

A Radio Sportiva è intervenuto il noto giornalista e opinionista Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero, che ha analizzato la situazione di casa Fiorentina, con l’addio a Grosso e il ritorno di Vanoli in viola.

‘Fiorentina? Fatta la celebrazione del Fantacalcio’

“Grosso si è messo da solo in difficoltà con una serie di scelte, in particolare alla prima giornata, schierando giocatori che erano fuori dal progetto e sono scesi in campo, ha cominciato molto male… ma a Firenze si è fatta la macedonia. Per tutta l’estate abbiamo celebrato il mercato di Paratici, perché sono arrivati una marea di giocatori anche interessanti, mi sembra sia stata fatta la celebrazione del Fantacalcio più che del calcio. Prendere tanti giocatori buoni non significa costruire una squadra, non è un’equazione”.

‘A Vanoli servirà tempo, squadra trasformata’

“Sembra che Paratici abbia accumulato giocatori e adesso per metterli insieme serve diverso tempo e tanto lavoro, non è tutto così semplice, forse bisognava fare qualche operazione in meno e farla più sensata, invece si è scelto di grattare la pancia alla tifoseria prendendo tantissimi giocatori. La gestione di Kean? Si è perso lui e Mandragora negli ultimi giorni di mercato. Kean è una punta rara nel nostro calcio, Mandragora, di cui si è parlato meno, è stato un giocatore importantissimo per la Fiorentina nelle ultime stagioni. L’idea di lasciarlo partire mi è sembrata un po’ un’assurdità. Vanoli ora dovrà avere tempo, perchè anche se è andato via pochi mesi fa, non conosce questa squadra, che è completamente trasformata”.