Garlando: "Un licenziamento dopo tre giornate è un atto isterico. Paratici è portato a uno spregiudicato gigantismo edilizio"

La crisi iniziale e conseguente svolta tecnica della Fiorentina, visti dal di fuori. L'editorialista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, non risparmia critiche a chi questa squadra l'ha costruita e l'ha anche disfatta, almeno per quanto riguarda la figura dell'allenatore.

Atto isterico

“Grosso ha commesso degli errori - scrive Garlando - ma un licenziamento dopo 3 giornate è sempre un atto isterico, difficilmente giustificabile. Nel 2016-17, avessero cacciato Gasperini dopo 4 sconfitte nelle prime 5 giornate, l’Atalanta non avrebbe fatto storia”.

Gigantismo edilizio

E poi: "Leonardo, nel Trattato della pittura, suggeriva: "Studia prima la scienza e poi seguita la pratica". Una squadra non è un museo dove puoi ammassare tele, ma una casa da costruire con pazienza, seguendo un disegno preciso. Ma Paratici, che non ha crisi di autostima ed è portato a uno spregiudicato gigantismo edilizio (CR7), ha comprato di tutto in allegria, ascoltando il gaudente Magnifico più che il saggio Leonardo. E infatti del doman non c’è certezza".